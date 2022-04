Volotea, offerte voli Sicilia: biglietti a 5 euro da/per Catania e Palermo

Volotea, offerte voli Sicilia: la nota compagnia aerea low cost spagnola ha lanciato un'offerta con diversi biglietti a 5 euro da e per Catania e Palermo.

Volotea, offerte voli Sicilia: arriva una nuova offerta della nota compagnia aerea low cost spagnola che ha deciso di mettere in vendita vari biglietti a 5 euro da e per Catania e Palermo. Le città di partenza e le mete sono davvero diverse tra loro, e l’offerta cade proprio in un periodo in cui si avvicinano le vacanze di Pasqua e magari qualcuno potrebbe decidere di approfittarne. Infatti, i maggiori aeroporti siciliani in cui fa scalo Volotea, permettono di raggiungere con questa compagnia città d’arte italiane ma anche nel resto d’Europa, in particolare la Francia.

Volotea, offerte voli Sicilia: biglietti a 5 euro da Catania

Come anticipato, sia partendo da Catania che da Palermo sono numerose le destinazioni che si possono raggiungere con Volotea. In particolare, alcuni biglietti sono stati messi in vendita al prezzo competitivo di 5 euro e prevedono la partenza dalla città etnea. Per esempio, si tratta di Ancora, Genova, Pescara e Verona in Italia, mentre per quanto riguarda l’estero, è possibile raggiungere Tolosa da Catania con soli 5 euro.

Tuttavia, le offerte non finiscono qui: infatti, con 19 euro è possibile raggiungere la città di Olbia partendo da Catania, o ancora Napoli spendendo poco meno di 30 euro. Infine, con un biglietto dal costo maggiore ma ragionevole considerando la meta e il periodo, è possibile viaggiare da Catania verso Venezia con 40 euro.

Biglietti a 5 euro da Palermo

Anche nel caso dello scalo aeroportuale di Palermo sono previsti degli sconti sui biglietti Volotea: infatti, l’offerta dei biglietti a 5 euro include anche la città capoluogo di Sicilia. Per esempio, partendo da Palermo è possibile raggiungere città italiane come Ancona, Napoli e Verona con 5 euro. E numerose offerte sono disponibili per varie città francesi: da Palermo si può viaggiare verso Lilla, Lione, Nantes e Nizza spendendo solo 5 euro.

Tuttavia, come nel caso di Catania, le offerte voli non si fermano qui: infatti, sono stati messi in vendita a 19 euro dei biglietti da Palermo verso Deauville (Francia), Strasburgo (Francia) e Olbia. Infine, per quanto riguarda i biglietti nelle fasce “più alte”, è possibile raggiungere la Grecia con meno di 30 euro, recandosi ad Atene (28 euro) o a Zante (24 euro), mentre per raggiungere Venezia sarà necessario spendere 40 euro.

Volotea, offerte voli per la Sicilia

Tra le varie offerte voli, non mancano i ritorni verso Catania e Palermo, sia con biglietti a 5 euro che con spese leggermente superiori. Per esempio, Catania può essere raggiunta da Ancona e Olbia con soli 5 euro, mentre da Pescara, Verona e Genova sarà necessario spendere 19 euro e da Tolosa 27 euro.

Lo stesso vale per Palermo, che nuovamente in questo contesto si conferma una meta più economica di Catania. Infatti, il capoluogo siciliano può essere raggiunto da Ancona, Olbia, Lione e Atene con soli 5 euro. Inoltre, sono presenti anche biglietti a 19 euro da Strasburgo, Nantes, Nizza e Lilla, e i prezzi rimangono al di sotto dei 30 euro per voli verso Palermo da Napoli, Verona e Deauville.