Vaccino, verso via libera quarta dose over 80: le ultime notizie

Verso via libera Aifa per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-covid agli over 80. Di seguito le ultime notizie.

Il via libera per la quarta dose di vaccino per gli over 80 potrebbe arrivare martedì 12 aprile, quando si riunirà la commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco. L’ordine del giorno della riunione straordinaria non è ancora noto, ma è probabile che si affronti la raccomandazione Ema-Ecd sulla quarta dose agli over 80.

Dunque, nei prossimi giorni si avranno notizie certi sulla possibile somministrazione della quarta dose a tutta la popolazione italiana over 80.