I lavori più pagati in Italia: la classifica

Quali sono i lavori in cui si guadagna di più in Italia? Non tutti i lavori sono retribuiti allo stesso modo. Ecco la classifica.

Non tutte le professioni sono uguali, ci sono lavori in cui si guadagna di più e lavori in cui si guadagna meno. Esistono lavori più faticosi e lavori dove si impiega meno tempo.

Ad esempio, in quei settori dove c’è un gap tra offerta e domanda di lavoro, a vantaggio di quest’ultima, dove appunto le aziende hanno necessità di reperire personale ma hanno difficoltà a trovarlo, è più probabile riuscire ad ottenere uno stipendio d’importo medio alto. È il caso, ad esempio, delle professioni nel settore digitale, la cui domanda è in costante crescita, come pure nell’ambito dei cosiddetti green jobs; professioni nate da poco, per le quali spesso manca un percorso formativo standardizzato con cui acquisire le competenze necessarie.

Tuttavia, esistono lavori ben pagati anche per chi non è andato all’università e dunque non è in possesso di una laurea. Secondo una classifica realizzata dall’Osservatorio Jobpricing vengono messi in risalto i lavori dove è possibile guadagnare di più.

Lavori più pagati in Italia: stipendi medi degli operai

Nel dettaglio, la classifica dei 10 settori meglio pagati per chi è operaio è:

Cemento, laterizi e ceramica : 28.915 euro;

: 28.915 euro; Telecomunicazioni : 28.748 euro;

: 28.748 euro; Oil & Gas : 27.548 euro;

: 27.548 euro; Ingegneria : 27.319 euro;

: 27.319 euro; Chimica : 26.878 euro;

: 26.878 euro; Alimentari, bevande e beni di largo consumo : 26.818 euro;

: 26.818 euro; Gomma e plastica : 26.700 euro;

: 26.700 euro; Trasporti e logistica : 26.629 euro;

: 26.629 euro; Aeronautica : 26.440 euro;

: 26.440 euro; Farmaceutica e biotecnologie: 26.369 euro.

Classifica impiegati

Lato impiegati il livello delle retribuzioni cresce fino a salire a 30.967 euro. Anche in questo caso è confermata la tendenza che abbiamo notato per gli operai, con una prevalenza del secondo settore tra i lavori meglio pagati.

Oil & gas : 35.731 euro;

: 35.731 euro; Aeronautica : 34.523 euro;

: 34.523 euro; Farmaceutica e biotecnologie : 34.364 euro;

: 34.364 euro; Banche e servizi finanziaria : 34.318 euro;

: 34.318 euro; Apparecchiatura elettroniche ed elettriche, automazione : 33.986 euro;

: 33.986 euro; Cemento, laterizi e ceramica : 33.981 euro;

: 33.981 euro; Energia, utilities e servizi ambientali : 33.649 euro;

: 33.649 euro; Metallurgia e siderurgia : 33.395 euro;

: 33.395 euro; Macchine utensili, impianti : 33.276 euro;

: 33.276 euro; Navale : 33.224 euro;

: 33.224 euro; Chimica: 33.024 euro.

Tra i peggio pagati, e dunque sotto la media nazionale, troviamo invece:

Tessile, abbigliamento e accessori : 30.523 euro;

: 30.523 euro; Servizi integrati alle imprese : 30.035 euro;

: 30.035 euro; Architettura, design e arredamento : 29.921 euro;

: 29.921 euro; Media, web, comunicazione ed editoria : 29.816 euro;

: 29.816 euro; Grande distribuzione e commercio al dettaglio : 29.524 euro;

: 29.524 euro; Agricoltura, allevamento, silvicoltura e pesca : 29.493 euro;

: 29.493 euro; Consulenza legale, fiscale, gestionale, amministrativa e ricerche di mercato : 29.080 euro;

: 29.080 euro; Hotel, bar e ristorazione : 28.240 euro;

: 28.240 euro; Turismo e viaggi : 27.881 euro;

: 27.881 euro; Arte, intrattenimento e divertimento : 27.775 euro;

: 27.775 euro; Servizi alla persona: 27.746 euro;

Classifica stipendi per i quadri

Il quadro è quel lavoratore che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti svolge funzioni, con carattere continuativo, di rilevante importanza ai fini dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.

Banche e servizi finanziari : 59.299 euro;

: 59.299 euro; Alimentari, bevande e beni di largo consumo : 58.224 euro;

: 58.224 euro; Carta : 57.525 euro;

: 57.525 euro; Moda e lusso : 57.343 euro;

: 57.343 euro; Navale : 57.332 euro;

: 57.332 euro; Oil & gas : 57.258 euro;

: 57.258 euro; Chimica : 57.219 euro;

: 57.219 euro; Cemento, laterizi e ceramica : 56.895 euro;

: 56.895 euro; Legno : 56.744 euro;

: 56.744 euro; Macchine utensili, impianti: 56.711 euro.

Classifica stipendi dirigenti

Assicurazioni : 134.003 euro;

: 134.003 euro; Farmaceutica e biotecnologie : 127.394 euro;

: 127.394 euro; Aeronautica : 126.156 euro;

: 126.156 euro; Banche e servizi finanziari : 126.028 euro;

: 126.028 euro; Chimica : 123.690 euro;

: 123.690 euro; Moda e lusso : 123.495 euro;

: 123.495 euro; Telecomunicazioni : 122.577 euro;

: 122.577 euro; Alimentari, bevande e beni di largo consumo : 122.161 euro;

: 122.161 euro; Oil & gas : 121.421 euro;

: 121.421 euro; Automotive: 121.172 euro.

Le professioni più pagate in Italia

Per quanto riguarda le singole professioni, invece, è molto difficile stilare una classifica. Tuttavia, guardando a quelli che sono le varie indagini effettuate in questi anni, possiamo stilare un elenco di quelli che sono i lavori con gli stipendi più elevati: