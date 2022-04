Catania, chiudono hub vaccinali: la situazione

A Catania a breve chiuderanno gli hub vaccinali. Si tratta di un passo in più dopo due anni di pandemia da covid-19.

Entro il prossimo 19 aprile, subito dopo le festività di Pasqua, si concluderà alla chiusura definitiva dei cinque hub siti a Catania e provincia, nello specifico in contrada Forcile, Acireale, Battiati, Misterbianco e Bronte.

Già tecnici ed operai sono al lavoro negli hub di Misterbianco e Battiati e anche nelle altre strutture si è al lavoro per concludere tutte le procedure. Liberti, commissario Covid provincia di Catania, ha fatto sapere che gradatamente si recherà in tutti i centri per ringraziare tutto il personale, da quello sanitario sino a quello logistico, per gli sforzi profusi contro la pandemia. Liberti non ha mai fatto mistero nell’elogiare questo personale che, ha più volte dichiarato “ha operato senza mai guardare l’orologio. Per questo tutti i cittadini dovrebbero essergli riconoscenti”.

Al momento, sono molteplici i dubbi riguardanti il personale prorogato durante l’emergenza covid, considerando che adesso la situazione, sopratutto negli ospedali risulta essere nettamente migliore rispetto ai mesi precedenti.