Covid, stop mascherine al chiuso? Ecco le novità

Fine obbligo mascherine al chiuso o ancora è una proposta lontana? Di seguito tutti gli aggiornamenti covid.

Le mascherine al chiuso, ad oggi, sono obbligatorie fino al 30 aprile. Dunque, è possibile che a partire dal 1° maggio non saranno più obbligatorie per i luoghi al chiuso. Per avere certezze a riguardo, però, bisognerà attendere la metà di aprile.

Al momento, fino al 1° maggio, la mascherina Ffp2 è obbligatoria in aereo, nei mezzi pubblici e nei luoghi più a rischio. Invece, per accedere ai supermercati, a scuola, in ufficio, nei ristoranti e nei bar basta indossare quella chirurgica.

Il ministro Roberto Speranza “sarebbe favorevole a un mantenimento dei dispositivi al chiuso”, mentre Palazzo Chigi vorrebbe mandare un nuovo e definitivo messaggio di ritorno alla normalità al Paese. O almeno, è quel che riportano oggi varie indiscrezioni di stampa.