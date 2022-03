Offerte voli Ryanair da Catania e Palermo: biglietti a 5 euro partendo dai principali scali siciliani per aeroporti e destinazioni sia italiane che all'estero.

Offerte voli Ryanair da Catania e Palermo: la nota compagni aerea irlandese ha messo a disposizione diversi biglietti che hanno per scalo di partenza o di arrivo i principali aeroporti siciliani. Tra questi, molti sono a basso prezzo, con tariffe che vanno dai 5 euro ai 15, passando anche per voli a 10 euro o meno. Come anticipato, i biglietti a basso prezzo sono disponibili sia per le partenze che per i voli con destinazione città siciliane quali Catania e Palermo. Ecco quali sono le principali offerte voli Ryanair attive al momento.

Offerte voli Ryanair: da Catania

Tra le prime offerte voli da Catania troviamo numerose città italiane da raggiungere spendendo meno di 5 euro. Si tratta di Alghero, Pisa, Roma (Fiumicino), Venezia (Marco Polo) e Verona. Inoltre, come anticipato, sono disponibili anche biglietti a 10 euro o poco meno per alcune destinazioni con partenza da Catania: si tratta di Bari, Cagliari, Genova e Napoli (7,99 euro) e ancora Perugia e Trieste con biglietti da 9,99 euro.

Ma le offerte non si limitano solo al territorio italiano: infatti, sono disponibili anche biglietti a meno di 15 euro per raggiungere Malta, Budapest, Katowice, Marsiglia, Vienna, Cracovia, Sofia e persino Bergamo e Varsavia con una spesa attorno ai 20 euro.

Offerte voli Ryanair: da Palermo

Anche per quanto riguarda la città di Palermo sono disponibili dei biglietti a poco prezzo. Per esempio, con 5 euro è possibile raggiungere Bologna, Torino e Venezia (Marco Polo). E ancora, con meno di 10 euro sono disponibili destinazioni come Napoli, Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Genova, Pisa, Rimini, Cuneo, Perugia e Roma (Fiumicino).

Allo stesso modo, con meno di 15 euro sono disponibili offerte voli da Palermo per Bucharest (Otopeni), Budapest, Marsiglia, Vienna, Trieste, Francoforte (Hahn), Bergamo e Verona.

Biglietti a basso prezzo per Catania e Palermo

Tuttavia, le offerte voli non si limitano alle partenze dagli aeroporti siciliani. Infatti, da alcuni scali è possibile raggiungere città come Catania e Palermo con spese minime. Per esempio, da Roma (Fiumicino), Alghero, Bari, Cagliari, Genova, Napoli, Perugia, Pisa, Trieste, Venezia (Marco Polo) e Verona è possibile raggiungere Catania spendendo tra i 5 e i 10 euro.

Infine, per quanto riguarda voli verso Palermo, voli tra 5 e 10 euro sono disponibili dai seguenti scali: Roma (Fiumicino), Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Genova, Napoli, Perugia, Pisa, Rimini, Torino, Venezia (Marco Polo)