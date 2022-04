Catania TU-GO, bus e metro a 20 euro l’anno: come ottenere l’abbonamento

A Catania arriva TU GO, con questa iniziativa si punta a ridurre i consumi delle auto, l'iniziativa prevede degli abbonamenti mensili al costo di 1,70 euro.

Catania TU-GO è ormai una possibilità concreta. Gli interessati potranno ora usufruire di un abbonamento integrato per bus, metro e parcheggi scambiatori, al prezzo di 20 euro l’anno.

Si fa riferimento ad un progetto europeo per la mobilità integrata con al centro AMTS e FCE, aziende che offrono i principali servizi di trasporto.

A partire da giorno 4 aprile, i cittadini potranno spostarsi con autobus e metro tenendo in tasca un unico abbonamento. Quest’ultimo permetterà loro anche di accedere in maniera gratuita ai parcheggi scambiatori.

Inoltre alle persone con disabilità (con l’invalidità minima del 67%) verrà riservata la possibilità di usufruire dell’abbonamento in questione gratuitamente. L’introduzione dell’abbonamento mira, in particolare, a ridurre lo spostamento in auto.

Come ottenere l’abbonamento

Per attivare l’abbonamento, valido dal 4 aprile, sarà necessario seguire i seguenti passaggi:

tramite SPID o CIE, accedere alla piattaforma online “CATANIA SEMPLICE” (per mezzo del link www.comune.catania.it/citta-semplice); dopo aver proceduto con la compilazione di un’apposita istanza, sarà possibile ottenere il rilascio del voucher a cura del Comune di Catania. Si esplicita che all’istanza occorre allegare una fototessera e una copia del documento di identità in corso di validità, in formato digitale. fissare online un appuntamento per poi recarsi presso l’ufficio abbonamenti di AMTS o FCE e presentare il proprio voucher per poter acquistare l’abbonamento annuale integrato a soli € 20. Gli interessati dovranno ricordare di portare con sé un documento di riconoscimento ed il codice fiscale.

Nel caso in cui si attestasse un’invalidità almeno del 67%, e si risiedesse all’interno del Comune di Catania, si potrebbe presentare l’istanza per ottenere l’abbonamento in maniera gratuita, solo per i servizi AMTS (escluso Alibus).

Cosa deve fare chi è già abbonato?

Gli abbonati AMTS e FCE che hanno acquistato degli abbonamenti pari almeno a 6 mensilità del 2020 o del 2021, avranno diritto di preselezione. Si potrà godere di tale diritto entro i primi 10 giorni dell’apertura della piattaforma. Per attivare l’abbonamento si dovrà accedere al link e inserire il numero di tessera.

In maniera contestuale anche gli altri utenti potranno presentare l’istanza.

Si precisa che i voucher saranno rilasciati seguendo un ordine cronologico di richiesta, fino ad esaurimento della disponibilità.

Abbonamento Disabili (Solo per AMTS)

I disabili potranno presentare l’istanza a partire dalla data di avvio sul portale Catania Semplice, avendo cura di allegare la documentazione attestante i requisiti. In seguito ad un controllo da parte degli uffici comunali competenti, se con esito positivo, si procederà con il rilascio del relativo voucher.