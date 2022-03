San Giovanni in tour in Sicilia: tappa anche a Catania

San Giovanni arriva in Sicilia con il suo tour estivo. Previste tappe in diverse città siciliane ed anche a Catania. Ecco quando sarà e dove si svolgerà.

San Giovanni, ex cantante di Amici, che ha partecipato a Sanremo, sarà in concerto in molte città italiane durante l’estate 2022. Il suo tour “Cadere Volare” toccherà palchi di importanti città e tra queste vi è anche un live a Catania.

Il concerto si svolgerà a Villa Bellini il 27 agosto 2022 ed i biglietti sono già disponibili online. In Sicilia sono previste anche altre tappe: Ragusa e Palermo.