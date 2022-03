Ospedale Cannizzaro di Catania: assunzioni di infermieri e operatori socio-sanitari. Tutti i dettagli sulla selezione in corso.

Sono in corso in questi giorni le visite mediche degli infermieri pronti a entrare in servizio con un contratto triennale nell’Ospedale Cannizzaro di Catania: in 40 si sono dichiarati disponibili alla proposta dell’amministrazione, impegnata a coprire i posti vacanti di personale infermieristico attingendo a diverse graduatorie.

Mentre per gli incarichi a tempo determinato procede mediante l’utilizzo condiviso della graduatoria dell’ASP, l’Azienda Cannizzaro, infatti, prosegue con lo scorrimento della graduatoria di mobilità del bacino della Sicilia Orientale di Collaboratore professionale sanitario Infermiere: dopo la recente “chiamata” di 47 unità, il direttore generale Salvatore Giuffrida ha deliberato, nei giorni scorsi, nuovi scorrimenti per altre 15 unità e ha disposto un’ulteriore nomina. Complessivamente, invece, le proposte di incarichi triennali sono finora state 84.

Il reclutamento va avanti anche attraverso l’istituto del comando: nella scorsa settimana si sono svolti i colloqui di 7 infermieri che avevano fatto richiesta e 5 di loro sono stati dichiarati idonei. L’idoneità è stata riconosciuta anche ai 3 operatori socio-sanitari che avevano chiesto il trasferimento in comando e si sono presentati al colloquio di valutazione.

“L’Azienda Cannizzaro – spiega il direttore generale Giuffrida – continua con costanza a fare ricorso a ogni strumento utile all’assunzione del personale del comparto per la copertura dei posti vacanti di area sanitaria, prestando ascolto alle legittime proposte e osservazioni delle organizzazioni sindacali e rispettando tempistiche e procedure dettate dalla normativa. L’amministrazione ha compiuto anche l’ultimo adempimento di competenza aziendale relativo alla dotazione organica e al piano del fabbisogno del personale, dopo l’approvazione da parte della Regione Siciliana. Si completa così un quadro nell’ambito del quale si può procedere speditamente con il reclutamento delle figure necessarie a prestare al meglio l’assistenza ai pazienti”.

È di qualche giorno fa, tra l’altro, l’avviso di mobilità per titoli e colloquio, con scadenza il 27 aprile, per la copertura di 10 posti di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.