Meteo Sicilia, diramata allerta gialla per domani: le previsioni

Meteo Sicilia: diramata allerta gialla per la giornata di domani. Le previsioni nei comuni siciliani.

Per la giornata di domani in Sicilia è stata diramata l’allerta gialla in alcune province dell’Isola: in particolare si tratta delle province di Palermo e Trapani. Per quanto riguarda invece le altre province è prevista allerta verde.

A Trapani e Palermo è prevista allerta gialla con temporali diffusi durante la giornata alternate a schiarite. Infatti, le piogge saranno abbondanti dalle ore 11 alle ore 14 circa in entrambi i comuni. Invece, il resto della giornata sarà caratterizzata da nuvole.

Nelle altre province siciliane, invece, il cielo sarà prevalentemente stabile con lievi piogge durante la giornata.