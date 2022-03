“A Catania persone come rifiuti”: emergenza senzatetto su Striscia la Notizia [VIDEO]

L'emergenza clochard a Catania finisce su Striscia la Notizia: ecco il servizio dedicato.

Stefania Petyx, inviata della trasmissione Strisca la Notizia, è recentemente tornata a Catania in compagnia dell’inseparabile bassotto per raccontare di un fatto definito come “veramente difficile da commentare”. Il servizio, andato in onda nei giorni scorsi, muove da un filmato con al centro lo sgombero dei clochard in Corso Sicilia, la cui presenza avrebbe infastidito i residenti. Questi ultimi hanno, di fatto, più volte richiesto l’intervento del Comune.

È stata predisposto, allora, lo sgombero della zona ma sono stati inviati sul posto i furgoni dei rifiuti, accompagnati dallo specifico Assessore.

La Petyx ha intervistato alcuni senzatetto che hanno raccontato di esser stati allontanati senza alcun preavviso. Inoltre, secondo quanto da questi dichiarato, gli operatori avrebbero gettato via i loro pochi effetti personali.

“Queste persone e le loro poche cose – commenta l’inviata – sono trattate come rifiuti e non come persone“.

Successivamente l’inviata ha ascoltato anche i residenti della zona che, stanchi, chiedono che il Comune, la Prefettura o le associazioni trovino una soluzione definitiva.

“È giusto pretendere decoro”: è quanto sostenuto da un cittadino che abita in zona.

Secondo quanto sottolineato dalla Petyx, il problema affonda radici nell’assenza in città di un dormitorio pubblico.

Quale potrebbe essere la soluzione?

“In via immediata un alloggio transitorio, potrebbe essere quello del Pala Spedini – dichiara una volontaria – . Poi riassegnazione di un bene confiscato alla mafia inutilizzato”.

Infine la Petyx si è spostata in Comune, dove ha incontrato l’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche per la famiglia Giuseppe Lombardo e l’Assessore all’Ambiente Andrea Barresi.

“È stata proposta ai clochard – dichiara l’Assessore Giuseppe Lombardo – soluzioni di accoglienza che non sono state accettate”.

Ma i senzatetto negano. A conclusione del servizio, l’impegno delle autorità.

Di seguito il servizio integrale di Striscia la Notizia.