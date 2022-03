Aeroporto di Catania, riapertura Terminal C: quali voli opereranno

L'Aeroporto di Catania ha annunciato la riapertura del Terminal C. Di seguito le informazioni principali con i voli che opereranno da tale Terminal.

L’Aeroporto di Catania ha annunciato la riapertura del Terminal C, rimasto chiuso diversi mesi a causa della pandemia e poiché ha ospitato l’hub relativo ai tamponi per i passeggeri in arrivo da alcuni paesi.

Tuttavia, l’Aeroporto stesso ha annunciato la riapertura prevista per oggi lunedì 28 marzo 2022 alle ore 5 di mattina. Dal terminal C saranno operati tutti i voli nazionali in partenza della sola compagnia Easyjet. Per quanto concerne gli altri voli sia nazionali che internazionali saranno operati dal Terminal A.