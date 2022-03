Stasera in Tv: in onda “Hulk” e “Sette anime”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare stasera in Tv per iniziare al meglio la settimana per chi ama rilassarsi sul divano. I titoli.

Homefront [Italia 1, ore 21:20]: Phil Brocker è un agente della DEA in profonda crisi da quando, durante un’azione contro una banda di bikers, ha fatto uccidere il figlio di un boss che gli ha giurato vendetta. Phil, rimasto da poco vedovo, decide di ritirarsi in una piccola cittadina di provincia per proteggere la figlia Maddy. Qui Maddy entra in conflitto con il figlio di una tossicodipendente.

Hulk [Canale 20, ore 21:05]: Nel corso di un esperimento, il fisico Bruce Banner viene colpito dai micidiali raggi gamma che modificano il suo tessuto genetico trasformandolo, ogni volta che si arrabbia, in un mostro verde. Da questo momento è costretto a fuggire visto che sulle sue tracce c’è l’esercito che vorrebbe utilizzarlo come arma. Gli uomini dal canto loro lo rifiutanto in quanto e’ un mutante che non riesce a controllare i suoi accessi d’ira. Solo la figlia del generale che gli da la caccia (già innamorata del dottor Banner) sembra preoccuparsi del povero reietto.

Una piccola impresa meridionale [Cine 34, ore 21:00]: In un vecchio faro in disuso sulla costa pugliese, di fronte ad un mare incantato, si rifugiano un prete spretato, il cognato musicista e cornuto, una ex prostituta fiera di se e altri personaggi alquanto singolari. Che cosa potranno mai fare per sbarcare il lunario, e, nel contempo, sottrarsi al moralismo di conoscenti e amici?

Sette Anime [Tv 8, ore 21:20]: Ingegnere aerospaziale decide di fare un dono molto speciale, ma prima vuole osservare le sette persone che ha scelto per vedere se lo meritano.