Stasera in TV: in onda il premio Oscar “Parasite”

Venerdì sera e nessun impegno? La redazione di LiveUnict consiglia alcuni interessanti programmi da vedere in tv e, per chi ha voglia di uscire, i nuovi film da guardare al cinema.

Stasera la scelta su cosa guardare è molto ampia, che sia in tv, su Netflix o al cinema: ecco alcune proposte.

Parasite [Rai 3, ore 21.20]: Una famiglia di disoccupati vive in un piccolo seminterrato e passa le giornate a osservare ciò che accade fuori dalla finestra. Un giorno, il figlio Ki Woo si spaccia per insegnante di inglese e ottiene un lavoro presso la benestante famiglia Park: questo sarà il momento di svolta per tutti, ma un imprevisto rischia di far saltare la loro montatura.

Odio l’estate [Canale 5, ore 21.21]: Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono, ma le loro tre vite così diverse si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana, a causa della stessa casa affittata.

Operazione U.N.C.L.E. [Mediaset 20, ore 21.04]: Agli inizi degli anni Sessanta, l’agente della CIA Napoleon Solo e l’agente del KGB Illya Kuryakin uniscono le loro forze per compiere una missione e sconfiggere una misteriosa organizzazione criminale, coinvolta nel traffico di armi nucleari.

Se le proposte già citate non sono di vostro gradimento, chi ha la possibilità di accedere alla piattaforma Netflix potrà guardare l’attesissima seconda stagione della serie “Bridgerton“, uscita oggi.

Infine, chi ha voglia di uscire e andare al cinema potrà scegliere i seguenti film: