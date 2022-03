Stasera in TV: in onda “Il diavolo veste Prada”

Cosa guardare stasera in TV? In programma diversi generi di film da guardare da soli o in compagnia. Ecco alcune proposte.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura! Anche il piccolo schermo offre allettanti proposte: ecco le migliori, secondo la redazione di LiveUnict.

Qualificazione Mondiali 2022 [Rai1, ore 21:20]: calcio Nazionale: Qualificazioni Coppa del Mondo 2022. Amichevole Turchia vs. Italia.

Il diavolo veste Prada [Canale5, ore 21:20]: nel favoloso e sfavillante mondo della moda, Miranda Priestly (Meryl Streep) è un mito assoluto. Esile ed elegante come nessuna, dirige la rivista Vogue America. Quando la ragazza di provincia Andrea Sachs (Anne Hathaway) si trasferisce a New York e accetta di lavorare come sua assistente in cambio di una futura raccomandazione, non sospetta di aver stretto un patto con il diavolo.

Tale madre, tale figlia [Cielo, ore 21:15]: Juliette Binoche e Camille Cottin in una spensierata commedia francese. Una madre e una figlia, dalle personalità del tutto opposte, si ritrovano a vivere insieme le rispettive gravidanze.

La stanza delle meraviglie [Rai Movie, ore 21:10]: le storie di due bambini si intrecciano a distanza di cinquant’anni. Rose lascia il New Jersey nel 1927 per trovare la madre. Ben scappa dalla casa in Minnesota nel 1977 alla ricerca del padre.