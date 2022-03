Amazon Prime Video: film e serie TV in uscita ad aprile 2022

Amazon Prime video: imperdibili film e serie TV in arrivo ad aprile 2022. Ecco alcune anticipazioni.

Amazon Prime Video: contenuti per tutti i gusti quelli riservati agli abbonati da aprile 2022. Come ogni mese, di fatto, la piattaforma rinnova i propri titoli e lo spettatore avrà l’imbarazzo della scelta.

Serie TV in arrivo

Secondo quanto riportato da Skuola.net, non mancheranno nuovi episodi di imperdibili serie TV. In particolare si fa riferimento a:

seconda stagione de La scuola dei misteri- Las Cumbres , in uscita proprio il 1° aprile: serie d’avventura ambientata in un collegio nei pressi di una foresta stregata.

, in uscita proprio il ambientata in un collegio nei pressi di una foresta stregata. Wolf like me, sempre il prossimo 1° aprile, che invece racconta la storia di Gary e Mary, due anime tormentate in cerca del vero amore.

Si cita, inoltre, il cine-drama ambientato nella Milano degli anni Ottanta Bang bang baby, con data al 28 aprile. Bisognerà attendere meno tempo, invece, per Outer Range: la serie che racconta la storia di un proprietario di un ranch che lotta per la sua Terra e per la sua famiglia e che farà i conti con un grande mistero. Questa sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 15 aprile.

I film in arrivo ad aprile

Per quanto riguarda i film, Skuola.net menziona i seguenti attesissimi titoli: