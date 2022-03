WhatsApp, in arrivo le reazioni ai messaggi: le novità

Arriva anche su WhatsApp l'invidiatissima funzione di Facebook: a breve si potrà esprimere la propria reazione al messaggio ricevuto senza inviarne un altro in risposta, ma solo tramite delle nuove icone.

Per molto tempo gli utenti di WhatsApp si sono lamentati perché volevano fosse introdotta la possibilità di reagire ai messaggi tramite delle icone, proprio come su Facebook e Instagram. Adesso la novità approda anche sull’app di messaggistica più usata in Italia.

Con il nuovo aggiornamento, per ora disponibile solo per gli utenti Android che hanno scaricato la versione beta (versione 2.22.8.3), sarà sufficiente premere su un messaggio per aprire un mini-pannello, composto da una serie di icone. Gli utenti potranno così rispondere con varie emoji, rappresentanti felicità, approvazione, sorpresa, delusione, amore, proprio come quelle già presenti su Messenger. Dopo che la reazione sarà stata inviata, sarà visibile in basso a destra rispetto al messaggio.

Questo aggiornamento sarà presto disponibile per tutti gli altri tipi di dispositivi, anche iOS (Apple), che per il momento potranno solo ricevere la reazione, senza poterla utilizzare a loro volta.