Meteo Sicilia, temperature primaverili in arrivo: le previsioni

Meteo Sicilia: si respira tempo primaverile. Il sole splenderà nell'Isola per i prossimi giorni, con qualche eccezione per il weekend. Le previsioni.

Meteo Sicilia: nonostante la primavera sia iniziata da quasi tre giorni, solo in queste ultime ore si iniziano a vedere i primi segnali di un tempo mite, di mezza stagione. Tuttavia, ancora la Sicilia orientale deve fare i conti con la grandine e la pioggia forte delle giornate scorse che ha lasciato danni evidenti, istantanei e non solo.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

Per la giornata di oggi, giovedì 24 marzo, non ci dovrebbero essere particolari fenomeni nell’Isola. Non ci sono segnalazioni da parte della Protezione Civile su possibili allerte meteo, sui venti o mari forti. Le temperature sono abbastanza alte con picchi di 18/19 gradi tra Catania, Messina, Agrigento, Siracusa e Palermo; invece, le province con le temperature più basse sono Caltanissetta, Ragusa ed Enna, con -1 grado o 0 gradi.

La giornata di domani, venerdì 25 marzo, vedrà ancora come protagonista il sole in tutta la regione. Qualche eccezione con un probabile cielo poco nuvoloso, ma senza precipitazioni. La temperatura massima rimane stabile, mentre la minima si alza di uno o due gradi nelle province più fredde come Enna o Caltanissetta.

Le previsioni per il weekend

Per il fine settimana, tra sabato e domenica, il tempo potrebbe diventare più instabile rispetto ai giorni precedenti. Non sono previste precipitazioni, ma il tempo sarà caratterizzato dalla presenza di nubi sparse o cieli nuvolosi.

Sabato 26, in assenza di precipitazioni, sarà presente il vento moderato in tutta l’Isola, ad eccezione di Agrigento, dove dovrebbe soffiare più forte. In generale, anche le temperature rimangono costanti sui 17/18 gradi sempre tra Catania, Messina, Palermo e Siracusa.

Domenica 27, il sole sarà nascosto da piogge e schiarite a Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. Possibili precipitazioni deboli potranno colpire queste regioni tra la mattina e il pomeriggio; la sera, invece, il cielo tornerà prevalentemente sereno. Continua la persistenza del vento forte o molto forte in tutta la Regione. Scendo di poco le temperature massime, arrivando a 15/16 gradi.