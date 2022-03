Netflix, film e serie tv in uscita ad aprile 2022: i titoli più attesi

In attesa di nuovi film e serie tv su Netflix? Ecco cosa vi attenderà per il mese di aprile sulla piattaforma streaming.

Il nuovo mese si avvicina e con esso tantissime nuove e interessanti uscite sulla piattaforma Netflix.

Ecco le serie tv e i film più attesi in uscita nel prossimo mese.

Le serie tv in uscita ad aprile 2022

Ecco le più interessanti serie tv in uscita il prossimo mese, giorno per giorno:

Elite 5 (8 aprile): per gli appassionati torna il mondo di Elite tra misteri da svelare, omicidi di cui trovare l’assassino e soprattutto pene d’amore e tanti triangoli amorosi;

Hard Cell (12 aprile)

Anatomia di uno scandalo (15 aprile): nuovo thriller psicologico della piattaforma di streaming che racconta la vita dell’alta borghesia britannica attraverso scandali personali e politici in cui la verità è sospesa tra giustizia e privilegio;

Russian Doll 2 (20 aprile): torna anche Russian Doll , serie premiata agli Emmy con Natasha Lyonne nei panni di attrice, showrunner e produttrice esecutiva.

Film su Netflix ad aprile 2022

Tante nuove e interessanti uscite anche per quando riguarda i film, tra originali Netflix e non, la scelta non manca.

Ecco alcuni dei titoli più attesi: