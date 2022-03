Stasera in TV: “Assassinio sull’Orient Express” e “Orgoglio e pregiudizio”

Stasera in TV film d'ogni genere, in grado di catturare l'attenzione dei telespettatori. Di seguito i consigli della redazione di LiveUnict.

Troppo pigri per raggiungere un cinema Catania? Il piccolo schermo offre film indimenticabili e imperdibili: ecco i migliori, secondo la redazione di LiveUnict.

Assassinio sull’Orient Express [Rai 1, ore 21.25]: film del 2017 che racconta delle indagini del detective Poirot, avviate a seguito di un misterioso omicidio avvenuto su un treno. Con Penelope Cruz e Johnny Depp.

Into the Woods [IRIS, ore 21:00]: una strega compie un maleficio, facendo in modo che un panettiere e la propria moglie non possano avere dei figli. La coppia si avventurerà nella foresta alla ricerca di ingredienti con cui rompere il sortilegio: una mucca dal colore bianco come il latte, un mantello rosso sangue ed una pantofola d’oro.

Orgoglio e pregiudizio [La 5, ore 21:10]: il signor Bennet ha una casa nell’Hartfordshire dove vive con la moglie e le cinque figlie. Dopo la sua morte, si punta a realizzare un matrimonio con un buon partito, per garantire un ottimo futuro alle giovani donne. L’occasione sembra arrivare quando uno scapolo benestante, il signor Bingley, affitta una casa accanto a quella dei Bennet. Film, con Keira Knightley, tratto dal romanzo di Jane Austen.