Stasera in Tv: in onda “Man on Fire” e “Era mio padre”

La redazione di LiveUnict propone interessanti film da guardare stasera in Tv per chi ha voglia di rilassarsi sul divano guardando un bel film. Ecco i titoli più interessanti.

Man on fire – Il fuoco della vendetta [Rai 4, ore 21:20]: Città del Messico. L’ex marine John Creasy, viene ingaggiato per proteggere la piccola Pita dopo che i suoi genitori, l’industriale Samuel Ramos e sua moglie Lisa, hanno ricevuto varie minacce da una banda di rapitori. Dopo le iniziali reticenze, tra la bambina e l’uomo si instaura un feeling particolare e quando Pita viene rapita Creasy è disposto a tutto per liberarla.

Quasi amici – Intouchables [Canale 5, ore 21:20]: Dopo un incidente di parapendio che l’ha paralizzato dal collo in giù, il ricco aristocratico Philippe ha bisogno di qualcuno che si occupi costantemente di lui, che lo porti in giro e che accontenti ogni sua richiesta, e assume come badante Driss, un giovane senegalese dalla pelle scura appena uscito dal carcere. Driss, però, è la persona meno adatta a quel tipo di lavoro, andando incontro a una serie di imprevisti iniziali e di incomprensioni che, una volta superate grazie agli insegnamenti di Philippe, pongono la base per un rapporto di amicizia folle e inaspettato.

Era mio padre [Rai Movie, ore 21:10]: Storia di un assassino con famiglia. La sua vita famigliare procede tranquillamente fino quando uno dei suoi figli testimonia ad un omicidio. Il figlio verrà inseguito per essere eliminato, ma suo padre cercherà di salvarlo.

Tutto può succedere [La 5, ore 21:10]: Attempato dongiovanni si innamora della madre della sua amichetta di turno. Non volendo ammetterlo la spinge tra le braccia del suo giovane cardiologo e poi si pente.