Maturità 2022, quali prof in Commissione d’esame? Quando si saprà

Maturità 2022, ormai non più così lontana! Serve ancora conoscere tutti i nomi dei membri delle Commissioni d'esame: ecco quando verranno svelati.

Maturità 2022: l’Esame di Stato di quest’anno risulterà nettamente più simile a quello affrontato dagli studenti prima dello scoppio della pandemia. Alcuni dettagli, tuttavia, restano immutati rispetto allo scorso anno. Uno tra tutti riguarda le temute Commissioni d’esame che, anche quest’anno, saranno composte quasi esclusivamente da membri interni.

Un’eccezione, di fatto, è rappresentata dal Presidente di Commissione che, al contrario degli altri presenti, sarà un docente esterno.

Ma come ed entro quando verranno ufficialmente decisi i membri di ciascuna Commissione d’esame? Di seguito tutte le più importanti informazioni.

Maturità 2022: le informazioni sulle Commissioni d’esame

In primo luogo occorrerà chiarire con quale modalità ciascun docente della Commissione d’esame viene scelto. Secondo quanto esplicitato da Studenti.it, gli insegnanti interni vengono selezionati dagli stessi consigli di classe. Questi, dal canto loro, sono tenuti a rispettare specifiche disposizioni.

In particolare si esplicita che ciascun commissario deve essere scelto tenendo conto di un preciso obiettivo: assicurare un perfetto equilibrio tra le discipline.

Ma non è finita qui. Dovranno essere obbligatoriamente presenti in Commissione d’esame:

i titolari delle materie oggetto della seconda prova; i titolari di Lingua e letteratura italiana.

Commissione e Presidente: la nomina

Ciascuna commissione si occupa, in occasione dell’Esame di Maturità, di due classi ed è composta da sei commissari interni per ciascuna deI queste. Ad ogni modo uno o più commissari possono essere in comune.

Si esplicita che ogni “sottocommissione” riservata ad una classe conta docenti scelti in occasione del consiglio di classe. Sarà presente, poi, un Presidente che, dopo esser stato nominato dal Dirigente preposto all’USR, risulterà comune ad entrambe le sottocommissioni.

Maturità 2022: quando verranno decisi i commissari?

Quando si conosceranno i nomi dei docenti presenti all’Esame? Secondo quanto indicato da Studenti.it, la nomina degli interni da parte del consiglio di classe dovrà avvenire entro e non oltre il prossimo 12 aprile 2022: la data in questione è stata fissata dal Ministero dell’Istruzione.

Ciò significa che gli studenti dovrebbero conoscere ciascun nome e tutte le materie previste all’orale entro la metà del prossimo mese.