Stasera in TV: in onda “Revenant” e “Tomorrowland”

Stasera in TV? Il piccolo schermo riserverà film per tutti i gusti: ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura! Anche il piccolo schermo offre ottimi film: ecco i migliori, secondo la redazione di LiveUnict.

Belli di papà [Cine 34, ore 21:00]: stanco per il comportamento irresponsabile dei tre figli, un ricco imprenditore inscena il fallimento della propria azienda per costringerli a cercarsi un modo per guadagnarsi da vivere.

Revanant – Redivivo [TV8, ore 21:30]: nel corso di una battuta di caccia nella selvaggia America, Hugh Glass viene attaccato da un orso e lasciato morire. Malgrado l’inimmaginabile dolore, il tradimento dell’amico fidato e l’inverno inclemente, l’uomo cercherà di sopravvivere a tutti i costi. Ci riuscirà?

Tomorrowland – Il mondo di domani [Italia 2, ore 21:15]: un ex enfant prodige ormai disilluso ed una brillante adolescente puntano a svelare i segreti di una misteriosa dimensione spazio-temporale nota come “Tomorrowland”: intraprendono, così, una complicata missione.