Obes Zappaterra si laurea a 76 anni per la quinta volta: “Non escludo la sesta”

Si laurea a 76 anni per la quinta volta e a più di 50 anni dalla prima: è la storia di Obes Zappaterra, neolaureato in Quaternario, preistoria e archeologia.

Un grande esempio per tutti, giovani e non: si tratta di Obes Zappaterra, un 76enne che si è recentemente laureato per la quinta volta. È successo lo scorso venerdì, a Ferrara, quando Zappaterra ha conseguito il titolo magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia.

Come anticipato, si tratta della sua quinta laurea, dato che la prima l’ha conseguita 53 anni fa a Bologna, laureandosi in Economia a 23 anni. Dopo una soddisfacente carriera nella Banca Commerciale in giro per l’Italia, Zappaterra è andato in pensione nel 2003 e ha deciso di iscriversi nuovamente all’università, dato che ha sempre amato più studiare che dedicarsi ad attività manuali. Così sono arrivate le successive quattro lauree, rispettivamente in Farmacia (2009), in Biologia (2012), in Geologia (2016) e l’ultima lo scorso venerdì.

Inoltre, in questi anni Zappaterra ha potuto instaurare degli ottimi rapporti, sia con gli studenti che con gli insegnanti, anche loro spesso più giovani di lui. E se nelle altre è sempre arrivato al 110, quest’ultima è stata conseguita con lode e tanta soddisfazione.

Adesso Obes ha detto che si dedicherà all’attività di “nonno a tempo pieno”, dato che ha due nipoti di 12 e 2 anni. Tuttavia, come dichiarato a “La Nuova Ferrara”, l’uomo non esclude l’inizio di una nuova avventura universitaria durante il prossimo anno accademico.

“Non è ancora deciso ma potrei iscrivermi a Tecnologie Agrarie e Acquacoltura del Delta – ha dichiarato l’uomo – , mi piacciono le piante” .