Stop a quarantena per chi entra in contatto con un positivo: le nuove regole

Il nuovo decreto Covid interviene anche sulle regole in merito alla quarantena per chi entra in contatto con un positivo: ecco cosa cambierà dal 1 aprile 2022.

La fine dello stato d’emergenza, fissata per il 31 marzo 2022, cambia le regole e norme sul Covid. Il Paese si avvia verso una situazione di semi-normalità: il governo ha detto che si passerà a una fase “ordinaria” della gestione della pandemia.

Un nuovo decreto Covid è stato annunciato il 17 marzo 2022 e sono molti i cambiamenti previsti già a partire dal 1 aprile 2022.

Stop alla quarantena per chi entra in contatto con un positivo

Ad annunciarlo è il Ministro della Salute, Roberto Speranza: stop alla quarantena per chi entra in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19.

“Con questo provvedimento superiamo le quarantene per contatto” con un positivo a Covid-19. “Le quarantene per contatto erano già state superate per la popolazione vaccinata”, ora “con questo provvedimento le superiamo per tutti gli italiani. Resterà esclusivamente in isolamento chi è positivo al virus“, ha detto ancora Speranza.

“Questa scelta che noi facciamo ha un impatto significativo in modo particolare nelle scuole”, ha precisato: “Dal primo aprile andrà a casa soltanto chi è positivo, mentre tutti gli altri potranno tranquillamente continuare a stare in classe e seguire le lezioni”.