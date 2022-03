Stasera in TV: in onda “Il principe cerca moglie” e “La musica nel cuore”

Cosa guardare stasera in TV? Ecco una lista di film e programmi TV che potrebbe fare al caso vostro: tante le alternative tra cui scegliere per un venerdì sera casalingo.

Sorry We Missed You [Rai3, ore 21:20]: A Newcastle Abby e Libby sognano di avere una casa di proprietà in cui vivere con i due figli adolescenti Liza Jane e Sebastian. Quel che la coppia guadagna è però insufficiente, perciò Ricky (Kris Hitchen) decide di mettersi in proprio, acquistando un furgone e lavorando come indipendente per una ditta di consegne. Un impiego impegnativo, con turni lunghi ma che permetterebbe a Ricky, almeno sulla carta, di raggiungere una condizione economica più dignitosa. La realtà però si rivela molto diversa: Ricky diventa schiavo dei turni di lavoro, è sottoposto a un controllo strettissimo e privato di qualsiasi garanzia sociale. Una situazione sempre più frenetica che mette in crisi la famiglia.

John Wick – Capitolo 2 [Italia 1, ore 21:21]: Keanu Reeves torna a vestire i panni del killer nel sequel con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Un debito con un boss camorrista costringe John Wick a impugnare nuovamente le armi.

L’ultima discesa [Mediaset 20, ore 21:04]: Uno snowboarder alla ricerca di adrenalina si perde nel mezzo di una grande tempesta invernale tra le montagne della Sierra Nevada. Si ritroverà a dover testare i suoi limiti di resistenza.

Terapia di coppia per amanti [Cine34, ore 21:00]: Il rapporto tra Viviana e Modesto, amanti, è tormentato; così, decidono di sottoporsi ad una terapia di coppia.

Il principe cerca moglie [Canale27, ore 21:10]: Akeem (Murphy) è l’erede al trono di un immaginario e ricchissimo staterello africano e suo padre ha già combinato il suo matrimonio con una sottomessa fanciulla del luogo. Ma Akeem, educato all’occidentale, si è messo in testa di volere una donna che lo ami per se stesso e non per la sua posizione sociale. Per questo va in America dove si finge studente povero e, lavorando come inserviente in un fast food, conquista la figlia del ricco proprietario, malgrado la ragazza sia già fidanzata a un arrogante “figlio di papà”.

La musica nel cuore – August Rush [La5, ore 21:10]: L’undicenne August Rush ha un gran talento per la musica, ma nella sua vita c’è un grande vuoto: non ha mai conosciuto i suoi genitori. Si mette così sulle loro tracce in modo assolutamente atipico: suonando per le strade d’America popolate da ragazzini orfani e senza dimora, accompagnato da un bizzarro personaggio che gli offre il suo aiuto…