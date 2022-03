“LOL 3” si farà: confermata la nuova stagione da Prime Video

Dopo il successo delle prime due stagioni, Amazon Prime annuncia che LOL si rinnoverà anche per una terza stagione: lo show è il più visto di sempre sulla piattaforma in Italia.

Prime Video annuncia che anche la terza stagione di “LOL: Chi ride è fuori” si farà: dopo la seconda stagione, l’ultima sfida tra i comici più divertenti risulta essere il titolo lanciato nel mese di febbraio più visto di sempre su Prime Video, assicurando, dunque, che il ritorno con una terza stagione è ufficiale.

“Siamo molto felici di annunciare nuovamente questo successo – spiega Nicole Morganti, Head of Italian Originals di Amazon Studios -. LOL: Chi ride è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione, che speriamo continui a portare sorrisi e allegria agli spettatori di Prime Video”.

La seconda stagione ha visto sfidarsi Max Angioni, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Tess Masazza a suon di battute. Fedez e Frank Matano hanno fatto da giudici di questa challenge anti-risate, con Lillo come special guest star per far ridere i suoi colleghi.

Chi saranno i prossimi comici che si troveranno nello studio di Amazon Studios da Endemol Shine Italy? I grandi nomi protagonisti della terza stagione dello show non sono ancora stati rivelati, ma il pubblico si aspetta certamente grandi risate.