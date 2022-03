Stasera in Tv: in onda “L’amore bugiardo” e “Quo Vado”

La redazione di LiveUnict propone film e programmi da guardare stasera in Tv per chi ha voglia di rilassarsi sul divano in attesa del weekend ormai alle porte. Di seguito la programmazione.

Amore criminale [Rai 3, ore 21:20]: Sin dal 2007, anno della prima messa in onda, il format ha uno scopo di denuncia sociale del tragico fenomeno della violenza sulle donne. La redazione del programma accoglie le numerose richieste di aiuto che inviano le donne e le smista presso i vari Centri Antiviolenza situati in ogni regione italiana.

L’amore bugiardo – Gone Girl [Rai4, ore 21:20]: Carthage, Missouri. Nick e Amy Dunne sono giovani e brillanti; una coppia apparentemente invidiabile. In realà, i due mal si adattano alla vita della cittadina di provincia, dove sono stati costretti a trasferirsi a causa della malattia della madre di Nick e dopo aver perso il lavoro e la casa di New York. Soprattutto Amy, piuttosto viziata e capricciosa, fatica ad abituarsi alle ristrettezze economiche e alla mancanza degli agi cui era abituata. Poi, nel giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare. Per Nick inizia l’incubo dei sospetti come primo indiziato: è privo di alibi e tutte le prove sembrano indicare lui come possibile assassino della moglie. Nick nega tutto e, per difendersi, avvia un’indagine parallela per scoprire cosa sia successo in realtà.

Quo vado [Canale 5, ore 21:30]: Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c’è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l’ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno però tutto cambierà.

Spy Game [Iris, ore 21:00]: Vecchio agente CIA nell’ultimo giorno di lavoro dovrà salvare il suo discepolo catturato durante una missione.