Tumore alla prostata, organizzato weekend di prevenzione: visite gratis nel Catanese

Nel Catanese

Presso il reparto di Urologia dell’ospedale di Caltagirone, nella giornata del 18 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, previa prenotazione, sarà possibile effettuare gratuitamente visite urologiche e esami diagnostici.

Le prenotazioni si effettuano telefonicamente ai numeri 0933.39335 0933.39069, oppure via e-mail all’indirizzo francesco.abate@aspct.it . Nelle giornate del 18 e del 19 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sarà possibile, inoltre, rivolgersi allo 0933.39272 o all’indirizzo e-mail urp.pocaltagirone@aspct.it , per prenotare consulenze e colloqui telefonici nelle giornate successive all’(H)Open Weekend (a partire dal 21 marzo). Saranno anche operativi due info point, presso gli ambulatori del reparto di Urologia e presso la sede dell’urp dell’ospedale “Gravina”, per la distribuzione di materiale informativo.

Anche presso il reparto di Urologia dell’ospedale di Acireale, nelle giornate del 18 e del 19 marzo, dalle 14.00 alle ore 18.00, sarà possibile effettuare gratuitamente visite urologiche e esami diagnostici.

Le prenotazioni, in questo caso, si effettuano telefonicamente al numero 095.7677091 (tutti i giorni, dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 13.00 alle 14.00; il mercoledì dalle 14.30 alle 17.00) oppure per e-mail all’indirizzo urp.poacireale@aspct.it.