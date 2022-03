Vaccino, Pfizer annuncia quarta dose: ecco da quando

La quarta dose del vaccino Pfizer, attualmente necessaria solo per gli immunodepressi, sarà necessaria per tutta la popolazione. Di seguito l'annuncio della compagnia farmaceutica.

La quarta dose di vaccino anti-covid Pfizer, attualmente necessaria per la popolazione immunodepressa, sarà necessaria anche per tutto il resto della popolazione. Ad annunciarlo è il CEO Albert Bourla.

Bourla ha sottolineato che i dati raccolti finora sono stati forniti alla Food and Drug Administration (Fda), l’ente governativo statunitense che gestisce la regolamentazione dei prodotti farmaceutici. Per capire se una quarta dose sarà effettivamente necessaria, infatti, sarà importante ascoltare anche l’opinione di esperti non legati a Pfizer.

In Italia, dunque, tale decisione potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo ed ex direttore esecutivo dell’Ema, ha spiegato che “per fare una valutazione consapevole bisognerà considerare i casi di reinfezione e le caratteristiche dei pazienti che contrarranno di nuovo il Covid. Sarà anche necessario capire con precisione la durata della protezione fornita dalla terza dose”. Considerando che queste valutazioni dovrebbero richiedere almeno 3-4 mesi, è probabile che una risposta definitiva sulla quarta dose non arriverà prima di giugno.