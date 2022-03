“M’illumino di meno” anche a Catania: Giornata internazionale del risparmio energetico

Numerose adesioni e partecipazioni alle iniziative organizzate a Catania in occasione di “M’illumino di meno”, XVIII giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Il Comune ha rinnovato l’appuntamento annuale con la manifestazione, ideata e promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di Rai Radio 2, con un calendario di eventi messo a punto in sinergia con associazioni di settore, enti, cittadini e scuole. Il programma è stato contrassegnato dal tradizionale spegnimento delle luci di siti particolarmente rappresentativi come piazza Duomo, la facciata del Palazzo degli Elefanti, i candelabri di piazza Università.

E proprio piazza Duomo ha ospitato il progetto curato dagli studenti del liceo artistico statale “Emilio Greco”di Catania, che hanno posizionato in prossimità della fontana dell’elefante un originale cubo con incise, sulle varie facce, frasi a tema che sono state proiettate sui muri dei palazzi quando l’illuminazione pubblica è stata spenta.

Il Palazzo della Cultura ha contribuito alle attività di intrattenimento artistico-culturali con “Curiosità ed aneddoti” e con la mostra “WarholBanksy” a prezzo ridotto. Due le ciclopasseggiate organizzate da Fiab Catania – MontainBike Sicilia a.s.d, alle quali hanno partecipato anche studenti del liceo “Turrisi Colonna”, lungo percorsi cittadini di rilevanza storico-artistica.

Amts e Fce hanno reso più agevoli gli spostamenti dalla periferia verso i luoghi degli eventi con appositi servizi gratuiti di autobus e metro.