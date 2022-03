Stasera in TV: in onda “I miserabili” e “Manchester United Vs Atletico Madrid”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film e telefilm da guardare stasera in Tv. Di seguito la programmazione.

I miserabili 2019 [Rai 4, ore 21:20]: L’agente di polizia Stéphane viene trasferito nella periferia parigina, al fianco di due colleghi dai modi poco convenzionali. Il furto di un leoncino da un circo innesca una serie di tensioni tra le gang del quartiere.

Calcio – Champions League – Manchester United Vs Atletico Madrid [Canale 5, ore 21:00]: Champions League – Ottavi di Finale – In diretta dall’Old Trafford, la sfida tra il Manchester United di Ralf Rangnick e l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Van Helsing [Canale 20, ore 21:05]: Il celebre cacciatore di mostri Van Helsing si reca in Transilvania per conto di una società segreta allo scopo di uccidere il conte Dracula. Lo aiuterà Anna, che vuole distruggere il vampiro per cancellare la maledizione che incombe sulla sua famiglia. Ma Van Helsing deve vedersela anche con Frankenstein e l’Uomo Lupo.

L’ufficiale e la spia [Rai Movie, ore 21:10]: Gennaio del 1895, pochi mesi prima che i fratelli Lumière diano vita a quello che convenzionalmente chiamiamo Cinema, nel cortile dell’École Militaire di Parigi, Georges Picquart, un ufficiale dell’esercito francese, presenzia alla pubblica condanna e all’umiliante degradazione inflitta ad Alfred Dreyfus, un capitano ebreo, accusato di essere stato un informatore dei nemici tedeschi. Al disonore segue l’esilio e la sentenza condanna il traditore ad essere confinato sull’isola del Diavolo, nella Guyana francese. Un atollo sperduto dove Dreyfus lenisce angoscia e solitudine scrivendo delle lettere accorate alla moglie lontana.