Stasera in TV: in onda “Scarface” e “Spider-Man”

Inizio di settimana pesante? La redazione di LiveUnict vi consiglia dei film da non perdere assolutamente stasera in tv.

Cinema Catania troppo lontani? Di seguito le migliori proposte per chi rimarrà seduto di fronte al piccolo schermo.

Vostro onore [Rai 1, ore 21:25]: Matteo Pagani alla guida della macchina della madre, per errore investe un motociclista, Matteo scappa ma non sa che il motociclista fa parte di un clan mafioso. Il padre Vittorio Pagani proverà in tutti i modi a difendere il figlio.

Scarface [Iris, ore 21:00]: Un classico del cinema internazionale, Tony Montana interpretato da Al Pacino arriva in Florida e ha in mente un piano straordinario per uccidere il boss della mafia locale.

Spider-Man [Cielo, ore 21:25]: primo film della saga di Sam Raimi, Peter Parker è uno studente geniale che viene preso in giro da tutti i compagni di classe. Durante una gita però viene morso da un ragno geneticamente modificato, e da lì la sua vita cambia per sempre.

L’acchiappasogni [Rai 4, ore 21:20]: Quattro giovani ricevono dei poteri telepatici, per aver aiutato un bambino dai bulli, ogni anno si riuniscono per cacciare nei boschi ma questa volta incontrano degli alieni pronti a seminare il terrore nelle loro vite.