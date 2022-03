Instagram, novità per le dirette: arrivano i moderatori

Instagram punta anche a garantire maggiore sicurezza: così presto sarà possibile aggiungere dei moderatori durante le dirette.

Instagram punta a migliorare la qualità delle dirette. A tal proposito, presto arriverà una grande novità: chiunque si occuperà di far partire una live potrà presto anche aggiungere alla trasmissione dei moderatori.

Questi di cosa si occuperanno? Potranno controllare i messaggi presenti nella chat e, quando necessario, persino eliminarli. Potranno, inoltre, bannare i molestatori, in modo che questi non possano più prender parte alla conversazione.

Instagram, ad ogni modo, ha rilasciato ancora poche novità in merito alla funzione definita Live Moderator. Non è stato esplicitato, per esempio, quanto questa diverrà una realtà e su quali sistemi operativi.

Tuttavia si sa già che, per aggiungere un utente come moderatore, sarà necessario avviare la diretta e cliccare i tre punti di menu sulla barra dei commenti. Il moderatore scelto riceverà una notifica: da quel momento in poi potrà segnalare i commenti, censurare i messaggi e rimuovere gli utenti.

Instagram inoltre permetterà di impostare dei filtri automatici per le parole chiave, in modo da bloccare sul nascere un linguaggio molesto: il messaggio non potrà, così, esser pubblicato.