Aeroporto di Catania, nuovi collegamenti con Belgio e Gran Bretagna: le destinazioni

In occasione della nuova stagione Summer 2022, l'Aeroporto di Catania annuncia interessanti novità: due nuovi collegamenti.

Scattano rilevanti novità per l’Aeroporto di Catania, dunque anche per i viaggiatori in partenza dallo scalo in questione.

La stagione Summer 2022, che avrà inizio domenica 27 marzo, si arricchirà di nuovi collegamenti: di fatto si potrà partire da Catania verso Leeds e Charleroi, grazie a nuovi voli diretti Ryanair e Jet2.com.

Charleroi è una città del Belgio dall’importante passato industriale. I visitatori potranno godere di molteplici bellezze: dai caratteristici canali all’Hotel de Ville. Si precisa che la torre del Municipio è divenuta anche Patrimonio dell’Unesco.

Chi raggiungerà Charleroi non potrà, poi, fare a meno di visitare il museo Museo del Boiz du Cazier, ex miniera di carbone legata al disastro di Marcinelle dell’8 agosto 1956.

Leeds, invece, si trova nello Yorkshire, in Gran Bretagna: la città è molto moderna e caratteristica.

Imperdibili Town Hall, che risale all’epoca vittoriana, e Millenium Square, ricca in gallerie, locali e teatri. Andrà, inoltre, menzionato Kirkgate market, edificio in stile edoardiano che attualmente ospita un grande mercato coperto in cui è possibile assaggiare pietanze di ogni tipo.