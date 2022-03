Sciopero autotrasportatori per caro benzina, Cafeo: “In Sicilia creerebbe troppi danni”

Un nuovo sciopero per il caro benzina dovrebbe avvenire giorno 19 marzo. Per il parlamentare Cafeo questo dovrebbe essere scongiurato e chiede al governo una nuova cabina di regia.

Il prezzo di gasolio e benzina continua a crescere vertiginosamente. Per giorno 19 marzo 2022 è previsto uno sciopero da parte degli autotrasportatori in tutta Italia che potrebbe essere anticipato in Sicilia per protestare contro l’aumento del costo del carburante. Tuttavia, Giovanni Cafeo, parlamentare regionale della Lega, ha affermato che “lo sciopero degli autotrasportatori in Sicilia va scongiurato, creerebbe troppi danni all’agricoltura dell’isola, invito il presidente della Regione a convocare una cabina di regia per trovare una soluzione”.

“Ho promosso degli incontri tra i produttori agricoli – continua il parlamentare – e l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità per sensibilizzare il Governo regionale sugli effetti che avrebbe sulla nostra economia uno sciopero dell’autotrasporto. Le catene della grande distribuzione si rivolgerebbero ad aziende spagnole ed il danno sarebbe di proporzioni devastanti, tale da mettere in ginocchio un’intera filiera, scatenando un effetto domino preoccupante”.

Inoltre, Cafeo ritiene che il governo debba trovare una soluzione per scongiurare lo sciopero: “L’assessore Falcone ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità, però non può essere solo lui il terminale delle richieste che provengono da più parti. Per questo, auspico che il presidente della Regione diventi promotore di una cabina di regia composta dallo stesso governatore, dagli assessori alle Attività produttive, alle Infrastrutture e Mobilità ed all’Agricoltura, dai rappresentanti dei produttori agricoli e degli autotrasportatori”.