Stasera in TV: in onda “Una giusta causa” e “Wonder Woman”

Stasera in TV: questo 8 marzo offrirà film per tutti i gusti. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura! Anche il piccolo schermo offre ottime alternative: ecco quali.

Una giusta causa [Rai 1, ore 21:25]: il film racconta vera vicenda biografica di Ruth Bader Ginsburg, una delle pochissime donne che nel 1956 venne accettata al corso di legge dell’Università di Harvard. È stata anche la seconda donna a essere nominata Giudice della Corte Costituzionale.

Wonder Woman [Italia 1, ore 21:20]: un pilota americano si schianta sulle rive dell’isola sulla quale Diana, guerriera e regina delle Amazzoni, è cresciuta: a questa racconterà una terribile guerra in corso nel mondo esterno. Diana deciderà di intervenire per ripristinare la pace.

Io, loro e Lara [Cine 34, 21:01]: Carlo è un prete missionario che crede di aver perso la fede. Ritornare a Roma gli permetterà di trovare conforto? Sembrerebbe il contrario: il protagonista, interpretato da Carlo Verdone, dovrà fare i conti con diversi imprevisti e problemi.