Stasera in TV: in onda la pluripremiata miniserie “Chernobyl”

Stasera in TV in onda la miniserie sul disastro di Chernobyl. Pluripremiata e di grande attualità, la serie ripercorre le tappe principali del disastro nucleare.

Chernobyl [La7, ore 21:15]: Durante un test, il reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina di Cernobyl’, situata a pochi chilometri di distanza dal confine con la Bielorussia, esplode, sparando in aria una quantità incredibile di materiale radioattivo. Mentre i tecnici e gli ingegneri del turno di notte cercano di stabilizzare la situazione e di capire l’entità dei danni, i vigili del fuoco intervengono per spegnere l’incendio. Non molto lontano da lì, a Pryp’jat’ – la cittadina-dormitorio situata a soli 3 chilometri di distanza sorta proprio per i lavoratori della centrale e per le loro famiglie -, migliaia di persone assistono a quello spettacolo tanto affascinante quanto letale. Poche ore dopo, il professor Valery Legasov (Jared Harris) – il primo vicedirettore dell’Istituto Kurcatov per l’Energia Atomica, uno dei più stimati chimici sovietici di quegli anni – riceve una telefonata dal Cremlino: farà parte della commissione d’inchiesta sull’incidente nucleare più terribile della Storia, il Disastro di Cernobyl’.

Loro chi [Cine 34, ore 21:00]: David è un giovane impiegato che aspira ad una promozione nell’azienda in cui lavora finche’ l’incontro con l’abile truffatore Marcello sconvolgerà la sua monotona esistenza facendolo sprofondare nella disperazione e obbligandolo, infine, a chiedergli aiuto.

American Pie – Ancora insieme [Canale 27, ore 21:10]: Jim (Jason Biggs) e Michelle (Alyson Hannigan) hanno avuto il loro primo figlio e, in occasione di una rimpatriata, incontrano i vecchi amici del liceo ma, mentre alcuni di loro sembrano aver messo la testa a posto – come Oz (Chris Klein), trasferitosi a Miami per dedicarsi al suo lavoro di commentatore sportivo e impegnato in una relazione con una giovanissima ragazza -, Steve Stifler (Seann William Scott) ha continuato a perseverare in comportamenti folli e spensierati. A complicare la movimentata riunione ci penserà anche il padre di Jim ( Eugene Levy), deciso a rivelare tutti i suoi segreti.

Era mio figlio [TV8, ore 21:30]: Durante una missione di salvataggio l’11 aprile 1966, il paracadutista statunitense William H. Pitsenbarger ha la possibilità di fuggire sull’ultimo elicottero impegnato in una difficile zona di guerra in Vietnam. Decide però di non approfittarne e di rimanere a terra per aiutare i compagni, compiendo il più grande sacrificio della sua vita. Trentadue anni dopo, Scott Huffman – membro dello staff del Pentagono in rampa di lancio per un avanzamento di carriera – riceve il compito di indagare su quanto accaduto per una richiesta di medaglia d’onore a Pitsenbarger avanzata dal suo superiore e dai genitori.

El Dorado [Italia 2, ore 21:15]: L’archeologo Jack Wilder intraprende un avventuroso viaggio alla ricerca di El Dorado, la leggendaria città dell’oro della civiltà inca, sepolta nell’intricata giungla amazzonica, seguendo le indicazioni contenute in un’antica profezia. La ricerca attrae però l’attenzione di un misterioso soldato mercenario, il colonnello Sam Grissom, e dell’esercito peruviano, nelle cui mani cade l’intrepido archeologo.

Notte prima degli esami oggi [Nove, ore 21:15]: Luca deve dare gli esami di maturità, ma una biologa marina gli farà girar la testa portandogli abbastanza distrazioni.