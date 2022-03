Stasera in TV: in onda “La promessa dell’alba” e “The transporter legacy”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare stasera in tv in vista del weekend e della settimana appena trascorsa. Ecco la programmazione.

La promessa dell’alba [Rai 3, ore 21:20]: Lo scrittore Romain Gary intraprende con la moglie Lesley un lungo viaggio verso Città del Messico. Durante il tragitto Lesley legge lo scritto a cui sta lavorando il marito, un lavoro autobiografico in cui l’uomo racconta del suo rapporto viscerale con la madre, una donna dalla personalità forte e decisa che ha tracciato il suo destino. Romain ripercorre così i momenti passati in Polonia durante l’infanzia, l’adolescenza a Nizza e gli studi a Parigi fino ad arrivare al suo reclutamento nella Seconda guerra mondiale, un’impresa che gli valse la Legion d’onore.

The transporter legacy [Italia 1, ore 21:20]: Lo specialista del rischio Frank Martin agisce secondo tre semplici regole: niente nomi, nessuna domanda, nessuna rinegoziazione. Durante una delle sue missioni, Frank si ritrova coinvolto in una faida combattuta da quattro giovani donne che non hanno nulla da perdere. Impegnato in una corsa contro il tempo per risolvere questioni molto personali, l’uomo avrà una sola scelta: rinunciare alla sue regole.

40 giorni e 40 notti [Canale 27, ore 21:10]: Matt, impenitente casanova, è stato appena lasciato dalla fidanzata Nicole. Ancora sotto choc, si confida col fratello sacerdote e decide, in coincidenza con la Quaresima, di astenersi da qualsiasi attività sessuale per 40 giorni. Intanto Nicole si è messa con un altro, i colleghi scommettono su come finirà e il caso vuole che la ragazza dei sogni di Matt arrivi a minare il suo proposito di castità.

Now you see me 2 – I maghi del crimine [Canale 20, ore 21:05]: Un anno dopo aver ingannato l’FBI e aver conquistato il favore del pubblico con i loro spettacoli di magia alla Robin Hood, i Quattro Cavalieri ritornano con una nuova performance, nella speranza di smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia. L’uomo dietro il loro ritorno è Walter Mabry (Daniel Radcliffe), un prodigio della tecnologia che minaccia la vita e la reputazione dei Cavalieri agli occhi del mondo. La loro unica speranza è di mettere in scena una spettacolare esibizione senza precedenti per riabilitare il loro nome e rivelare la mente dietro al complotto.