Vacanze scolastiche 2022, da Pasqua al 2 giugno: i giorni festivi

Quali vacanze attendono gli studenti? Il calendario dei giorni festivi e dei ponti.

Carnevale è appena passato ma altre festività e ponti sono in arrivo. Vi saranno, infatti, alcune occasioni per organizzare viaggi o semplicemente per un po’ di riposo. Da Pasqua al 2 giugno: ecco tutti i giorni festivi previsti da qui alla fine dell’anno scolastico.

Pasqua 2022

Il primo e importante periodo di vacanza che verrà è, sicuramente, quello relativo alle festività pasquali. Pasqua sarà quest’anno il 17 aprile ma gli studenti potranno beneficiare di un periodo di vacanza che va dal 14 al 19 aprile.

Lo stop delle lezioni sarà, quindi, dal giovedì antecedente alla pasqua fino al giorno successivo alla Pasquetta. Un bel ponte che invita ad organizzare una vacanza o qualche gita fuori porta approfittando della primavera.

25 aprile, 1 maggio e 2 giugno

Buone notizie anche per l’anniversario della liberazione: il 25 aprile, infatti, cade di lunedì. Sarà possibile, quindi, approfittare di un lungo weekend. Notizie meno belle, invece, per la festa dei lavoratori: il 1 maggio sarà, infatti, di domenica.

L’anno scolastico si chiude bene con la ricorrenza del 2 giugno che cadrà di giovedì. Un giorno di vacanza che inaugura l’inizio della fine della scuola.

Le altre festività

Scorrendo ancora nel calendario delle festività, ricordiamo che il 15 agosto cadrà di lunedì, l’1 novembre di martedì e l’8 dicembre di giovedì. Il giorno di Natale 2022 sarà, invece, di domenica e San Silvestro di sabato.