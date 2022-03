Stasera in TV: in onda “Mamma mia” e “La Torre Nera”

Cosa guardare stasera in TV? Ecco una lista di film, musical e programmi da guardare comodamente dal vostro divano per una serata in completo relax.

Bentornato papà [Rai1, ore 21:25]: Franco, dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia Alessandra. Con lui c’è Andrea, il figlio che vive nella Capitale e vuole farsi strada nel mondo della musica. Ma proprio quando arriva la conferma di aver ottenuto un prestigioso incarico, Franco ha un ictus: una tragica sorpresa che sconvolge la sua vita e quella dei suoi cari, ma che diventa per tutti un momento di crescita interiore.

47 metri – Uncaged [Rai4, ore 21:20]: Avventura subacquea, sequel di “47 metri”. Quattro ragazze, in viaggio nello Yucatan, si immergono alla ricerca di un’antica città Maya, diventata nel frattempo la tana di un branco di famelici squali: un labirinto di cunicoli dal quale sembra impossibile uscire vivi.

L’uomo d’acciaio [Mediaset20, ore 21:04]: Clark Kent/Kal-El (Henry Cavill) è un giornalista ventenne dotato di straordinari poteri. Arrivato sulla Terra dal lontano pianeta Krypton, Clark non conosce quali siano le ragioni di tanta forza e per quali scopi vada usata. Cresciuto con i valori morali trasmessi dai genitori adottivi, Martha (Diane Lane) e Jonathan (Kevin Costner), Clark si ritrova presto a scoprire che avere delle super abilità corrisponde al prendere decisioni molto difficili e più grandi di lui. Quando il mondo si ritrova infatti sotto attacco, Clark è chiamato a stabilire da che parte stare, se combattere per ristabilire l’ordine o porre i suoi poteri al servizio della sete di conquista e potere. Per diventare effettivamente Superman, avrà bisogno di trasformarsi nel punto di riferimento del mondo intero e, soprattutto, di coloro che ama.

The Captive [RaiMovie, ore 21:10]: Matthew (Ryan Reynolds) è il padre di Cass, una bambina rapita di cui si sono perse le tracce. Otto anni dopo quel tragico giorno, una serie di inquietanti indizi portano Matthew a credere che la figlia, ormai diciassettenne, sia ancora viva. In una terrificante corsa contro il tempo, Matthew, i detective e anche la stessa Cass dovranno svolgere ognuno la loro parte per far si’ che si chiarisca il mistero della scomparsa e si ponga fine alla prigionia.

Seven [Iris, ore 21:00]: Due poliziotti indagano su un serial killer che attua tremende torture alle sue vittime ispirandosi ai sette peccati capitali. Il serial killer li trascina un orrore dopo l’altro nel suo gioco fino a completare il suo disegno finale.

La Torre Nera [Cielo, ore 21:15]: Idris Elba e Matthew McConaughey nell’adattamento della saga fantasy di Stephen King. Un ragazzo tormentato da strane visioni entra in un universo parallelo e si unisce a un misterioso pistolero.