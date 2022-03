Ryanair, “offerte lampo” da e per Catania: voli a partire da €4,99

La nota compagnia aereo low-cost ha lanciato offerte per 24 ore per poter viaggiare dal 3 marzo al 7 aprile. Ecco tutti i voli da e per Catania.

La nota compagnia aerea low-cost ha lanciato una super “offerta di primavera” con voli da e per Catania a partire da 4,99 euro. Le mete da poter raggiungere, viaggiando dall’Aeroporto di Catania, sono molteplici sia in Italia che in Europa. Infatti, molte offerte convenienti riguardano Londra, Cracovia, Budapest, Bruxelles e Malta. Ma anche in Italia ci sono tante mete a prezzi stracciati: Milano, Roma, Napoli, Bari, Torino.

I voli da Catania

Alghero, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Pisa, Roma, Torino, Venezia e Verona a partire da 4,99 euro;

Genova, Malta, Napoli, Trieste e Vienna da 7,99 euro;

Londra, Marsiglia, Perugia, Sofia, Francoforte, Budapest e Cracovia a partire da 9,99 euro.

I voli per Catania