Meteo Sicilia, “allerta gialla” su tutta l’Isola: l’avviso della Protezione Civile

Meteo Sicilia ancora avverso: prolungata "l'allerta gialla" già prevista per oggi. Di seguito tutti i dettagli estrapolati dal nuovo avviso della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: diramato un nuovo avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Per quanto concerne il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, persiste “l’allerta gialla”, già prevista per la giornata di oggi (1 marzo 2022).

L’allerta in questione resterà valida almeno fino alle ore 24:00 di domani, 2 marzo. Ma cosa si legge all’interno del nuovo avviso? A differenza di quanto previsto per oggi, per domani non si attendono forti piogge: le precipitazioni dovrebbero risultare “assenti o non rilevanti”.

Qualcosa cambierà, al contrario, in merito alle temperature. Secondo quanto indicato, le minime saranno basse nelle zone vallive interne. Previsti, inoltre, venti “forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche di burrasca, sui settori occidentali e meridionali”.

E per quanto riguarda i mari? Dovrebbe risultare “molto mosso, fino ad agitato al largo, lo Ionio”, così come lo Stretto di Sicilia e inizialmente il Tirreno meridionale.

Di seguito un’immagine tratta dal nuovo avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.