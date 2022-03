Stasera in TV: in onda “Call me by your name” e “Inception”

Stasera in TV in onda moltissimi film appassionanti e di qualità: ecco i consigli della nostra redazione per una serata all'insegna del cinema.

Grease [Italia 1, ore 21:20]: Musical ormai diventato un classico che continua il suo successo dopo decadi grazie alla colonna sonora e ai due bellissimi protagonisti. Durante le vacanze scolastiche Danny conosce Sandy, una ragazza australiana e si invaghisce di lei. Convinto che la ragazza sia tornata nel suo paese Danny scopre a sorpresa che Sandy adesso frequenta il suo stesso college, ma finge indifferenza perché lui è un vero duro e non può mostrarsi tenero difronte agli amici della sua banda. Dopo una gara di ballo che Danny vince in coppia con un’altra ragazza, i due si mettono finalmente insieme.

Inception [Mediaset 20, ore 21:04]: Dom Kobb (Leonardo Di Caprio) è decisamente il miglior ladro in circolazione nel suo campo. Stiamo parlando della pericolosa e difficile arte di estrarre segreti rilevanti dall’inconscio durante la fase onirica, il momento in cui la mente abbassa tutte le sue difese e diventa vulnerabile. Questa abilità ne ha fatto un personaggio di rilievo nel mondo dello spionaggio industriale, ma il prezzo che ha dovuto pagare per la sua notorietà è di essere stato condannato ad una eterna fuga. Egli dunque è privato della possibilità di amare e di essere amato, finche’ non gli viene offerta una possibilità di redenzione e di uscita dal circolo vizioso. Questa volta però, Cobb e il suo team di specialisti, dovranno operare un totale ribaltamento di fronte e invece di sottrarre informazioni dovranno riuscire a crearne: invece di rubare semplicemente un’idea dovranno farla nascere, generarla da zero. La perfezione, applicata al crimine.

L’amore è eterno finché dura [Cine34, ore 21:10]: Gilberto partecipa ad uno ‘speed date’, ovvero un appuntamento su Internet che seleziona la personalità e i gusti di uomini e donne. Quando la moglie Tiziana lo viene a sapere lo caccia di casa. Gilberto trova un primo rifugio a casa di Andrea, il suo socio d’affari, che si è appena fidanzato con Carlotta.

Call me by your name [Rai Movie, ore 21:10]: Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un diciassettene italoamericano di origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver, uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Elio viene immediatamente attratto da questa presenza che si trasformerà in un rapporto che cambierà profondamente la vita del ragazzo.

My old lady [Cielo, ore 21:15]: Mathias eredita un appartamento a Parigi. Quando arriva nella capitale francese per venderlo, scopre che l’appartamento e’ ancora occupato da una raffinata signora anziana che potrà viverci fino alla morte.