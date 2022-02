Catania, su Rai 5 un documentario su musica e Storia della città: dove rivederlo [VIDEO]

Ancora una volta Catania affascina, stupisce e diviene protagonista di un documentario, andato in onda sul piccolo schermo. “Catania, teatro in chiaroscuro”, scritto e diretto da Giuseppe Sansonna e prodotto da Rai Cultura, è stato trasmesso nelle scorse ore su Rai 5.

I telespettatori intraprenderanno un originale viaggio alla scoperta della vita culturale e sociale del capoluogo etneo, tra passato e presente. Il documentario toccherà diversi temi: dal giornalismo antimafia al teatro, passando per la musica rock, quella popolare e le vari tradizioni.

Si fa riferimento alla lunga tradizione jazz che caratterizza Catania ma non si dimentica di menzionare altri generi musicali. Si mostrano alcuni luoghi simbolo di Catania e si menzionano catanesi passati alla Storia, per disparati contributi offerti: Turi Ferro, Vitaliano Brancati e Giuseppe Fava, per citarne alcuni.

Chi non ha potuto seguire il documentario ieri può sempre vederlo oggi: questo, di fatto, è visibile anche su Ray Play.