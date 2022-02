Instagram, sono arrivati i “like” alle storie: ecco come funzionano

Sono ufficialmente arrivati i like alle storie su Instagram per evitare di intasare le chat dei social network.

La novità attesa e discussa nei giorni precedenti è adesso realtà: sono ufficialmente arrivati i like alle storie. Se fino a ieri, per poter lasciare il segno attraverso le storie era necessario inviare una reazione o commentare, adesso è possibile lasciare il segno attraverso un like.

La funziona che è stata battezzata “Story Likes” si applica semplicemente toccando l’icona a cuore che adesso comparirà nelle storie tra il campo per digitare il messaggio e l’icona dell’aeroplano. L’obiettivo di questa nuova funzione è quello di evitare che la casella dei messaggi venga intasata da numerosa conversazioni.