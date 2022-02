Mario Biondi torna ad esibirsi nella sua Catania: unico concerto in Sicilia

Mario Biondi inaugura il suo nuovo tour teatrale in giro per l'Italia con un concerto a Catania: ecco quando si esibirà.

Il 2022 sarà un anno ricco per Mario Biondi, cantante, compositore e arrangiatore nato proprio a Catania. Dopo l’uscita di “Romantic song”, il primo singolo tratto dall’album “Romantic” (in arrivo il 18 marzo), il 5 marzo l’artista inaugurerà il suo nuovo tour internazionale: si esibirà in Russia, UK, Svizzera, Austria e Spagna. Non dimenticherà, tuttavia, il suo Paese d’origine.

A maggio, invece, prenderà avvio il tour teatrale 2022 in giro per l’Italia: ad inaugurarlo sarà proprio la città dove Mario Biondi è nato, Catania. Il 6 maggio sarà, di fatto, al Teatro Metropolitan della città.

Di seguito le altre tappe del tour nazionale 2022: