Meteo Sicilia, nel weekend primi assaggi di primavera: previsti picchi di 22°

Meteo Sicilia: chi abita l'Isola, nel weekend, potrà godere di temperature primaverili. In alcune province dell'Isola si potrebbero raggiungere anche 22 gradi.

Meteo Sicilia: le copiose piogge che hanno caratterizzato gli scorsi mesi sembrano essere ormai un brutto e lontano ricordo. Il bel tempo caratterizzerà l’Isola, soprattutto nei prossimi giorni. Di seguito le previsioni per oggi, 18 febbraio, e per questo weekend che si prospetta “primaverile”.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi

Per la giornata di oggi, 18 febbraio 2022, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana non ha diramato alcuna “allerta gialla” per rovesci e temporali. Ciò è accaduto, invece, negli scorsi giorni.

Di fatto, secondo quanto emerge dall’ultimo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, oggi le precipitazioni saranno “assenti o non rilevanti”. Inoltre, per quanto riguarda i venti, non è previsto “alcun fenomeno di rilievo”.

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, è previsto cielo sereno per quasi tutte le Province dell’Isola. Solo nel Messinese e nel Trapanese il cielo potrebbe risultare “poco nuvoloso”.

A Catania il termometro potrebbe toccare persino i primaverili 20 gradi.

Meteo Sicilia: cosa riserverà il weekend?

Questo weekend, in Sicilia, profumerà di piena primavera. Di fatto le piogge non dovrebbero colpire l’Isola, mentre le temperature dovrebbero mantenersi alte.

Domani, sabato 19 febbraio 2022, le nuvole caratterizzeranno il cielo quasi ovunque. Nell’Agrigentino è, inoltre, prevista nebbia al mattino.

In provincia di Catania il cielo sarà poco nuvoloso ma il caldo resterà protagonista. Di fatto qui il termometro potrebbe oscillare tra gli 8 e i ben 22 gradi. Segue per temperature Siracusa, dove la massima prevista è di 21 gradi.

L’ultimo giorno della settimana, domenica 20 febbraio 2022, le nuvole dovrebbero completamente coprire il cielo a Catania, Ragusa, Messina e Siracusa.

Tuttavia non si assisterà ad un sostanziale calo delle temperature. In particolare:

a Catania previsti tra i 13 e i 21 gradi ;

; a Siracusa previsti tra gli 11 e i 22 gradi.

La provincia siciliana più “fredda” dovrebbe essere, al contrario, Enna: qui sono attesi una temperatura minima di 5 gradi ed una massima di 15 gradi.