Incidente lungo Strada Statale 120, scontro frontale tra 2 furgoni: 2 feriti

Nuovo incidente nel Catanese: scontro frontale tra due furgoni, per cause ancora in corso di accertamento. Due le persone ferite.

Nuovo incidente lungo le strade siciliane. In particolare, questa mattina, due furgoni si sono scontrati frontalmente lungo la Strada Statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” . Si contano due feriti.

La strada, in prossimità del km 206,800, a Linguaglossa, risulta provvisoriamente chiusa al traffico. L’Anas ha raggiunto il luogo del sinistro con l’obiettivo di gestire al meglio la viabilità e ripristinare rapidamente la normale circolare.

Le cause del sinistro sarebbero in corso di accertamento.