Stasera in TV: in onda “La leggenda del pianista sull’oceano”

Cosa guardare stasera in TV? Se siete troppo stanchi per uscire, niente paura: il palinsesto di oggi offre film interessanti e adatti ai gusti di tutti.

La leggenda del pianista sull’oceano [Cine34, ore 21:01]: Danny trova un bambino in fasce a bordo del transatlantico su cui lavora come macchinista. Deciso a crescerlo, lo nasconde facedolo crescere a bordo fino quando non diventa il pianista della nave. Senza mai scendere a terra.

Pride and Prejudice and Zombies [Italia 2, ore 21:15]: Una misteriosa epidemia si è abbattuta sull’Inghilterra del XIX secolo e il Paese è invaso dai non morti. Elizabeth Bennet e le sue sorelle sono maestre nelle arti marziali e nell’uso delle armi e sono pronte a tutto per difendere la loro famiglia dalla temibile minaccia. Forte e risoluta, Elizabeth dovrà scegliere se continuare a combattere proteggendo le persone che ama o cedere all’attrazione per l’unico uomo capace di tenerle testa, il tenebroso colonnello Darcy.

Transporter: Extreme [Italia1, ore 21:20]: Il figlio di un politico viene rapito, ma in realtà il rapimento è solo per contagiare il bambino con un virus per poi diffonderlo attraverso il padre… Seguito che non fa giustizia al primo film, ma va benissimo per gli amanti degli schiamazzi.

Mine [Mediaset 20, ore 21:04]: Suspense implacabile nel sorprendente thriller italiano con Armie Hammer. Afghanistan: in una zona minata, un soldato deve rimanere immobile per non saltare in aria.